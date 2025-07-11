Комплексное развитие Самары хотят доверить крупнейшим застройщикам страны

Развитие Самары в ближайшие годы будет идти не только на окраинах, но и в центральных районах города. Об этом сообщил министр строительства Самарской области Александр Фомин на недавней пресс-конференции.
По словам министра, особое внимание будет уделено таким районам, как Безымянка, где многие дома устарели и нуждаются в обновлении.
«Там много объектов, построенных десятки лет назад и требующих реновации. Мы рассматриваем возможность реализации проектов по комплексному развитию территорий с привлечением как местных, так и федеральных застройщиков из Тюмени, Екатеринбурга и Московской области», — отметил Александр Фомин.
Министр подчеркнул, что к реализации проектов будут допускаться только те компании, которые зарекомендовали себя на федеральном уровне и имеют опыт строительства в разных регионах страны. Приоритет получат наиболее надёжные и опытные игроки рынка, а выбор будет производиться на конкурсной основе — участвовать смогут только лучшие проекты.
Что касается текущих достижений, в прошлом году в Самарской области было введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья, включая как индивидуальные, так и многоквартирные дома. На 2025 год планируется построить свыше 1,65 миллиона квадратных метров, из которых около 600 тысяч придётся на многоквартирные дома. Аналогичные объёмы строительства сохранятся и в 2026—2027 годах.
Особое внимание в рамках комплексного освоения территорий будет уделяться развитию социальной инфраструктуры. Как отметил министр, власти намерены искать возможности для возведения новых школ и детских садов. При этом строительство социальных объектов планируется как в новых жилых комплексах, так и на территории уже существующих микрорайонов — если это будет технически возможно.