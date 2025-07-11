Комплексное развитие Самары хотят доверить крупнейшим застройщикам страны

Что касается текущих достижений, в прошлом году в Самарской области было введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья, включая как индивидуальные, так и многоквартирные дома. На 2025 год планируется построить свыше 1,65 миллиона квадратных метров, из которых около 600 тысяч придётся на многоквартирные дома. Аналогичные объёмы строительства сохранятся и в 2026—2027 годах.