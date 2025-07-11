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Нацбанк Казахстана запретил уличные табло с курсами валют

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Национальный банк Казахстана опубликовал постановление, в котором внес изменения в Правила по обменным операциям с наличной иностранной валютой.

Источник: Sputnik

Согласно документу, стенды с информацией о курсе валют должен размещаться внутри или или непосредственно возле операционной кассы обменного пункта.

Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах.

Данный информационный стенд также должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта.

Только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу.

Также в постановлении сказано, что в каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте должна размещаться копия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках.

Постановление вступит в силу 9 сентября 2025 года.