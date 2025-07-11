Процессинговый центр: карты Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк не будут работать в Беларуси 12 июля

В Беларусбанке сказали, что 02.00 до 02.30 будет недоступен сервис SMS-оповещения, в том числе рассылка специальных сообщений, а именно — доставка CVV-, PIN-кодов для дополнительной аутентификации при операциях в интернет, кодов активации платежей и т.д. Затем с 03.00 до 03.30 и с 04.00 до 05.00 утра есть вероятность краткосрочных перерывов в обслуживании держателей платежных карт в торговле, пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания.