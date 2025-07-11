Процессинговый центр: карты Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк не будут работать в Беларуси 12 июля

Белорусы снова могут столкнуться с проблемами с банковскими картами, пишет БелТА.
Так, в Банковском процессинговом центре предупредили о технологических работах. В итоге 12 июля могут не работать карты белорусов, которые являются клиентами трех крупных белорусских банков: Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка.
Напомним, ранее клиенты этих банков столкнулись с внезапными списаниями и минусом на балансах карт. «Комсомолка» писала, как развивалась ситуация 9 и 10 июля, и рассказывала, когда восстановится баланс на картах Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк: Банковский.
Здесь напомним, что именно Банковский процессинговый центр сказал делать белорусам, если отображается некорректный баланс карт Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк после восстановления.
А сейчас Процессинговый центр и пресс-службы банков проинформировали белорусов о технологических работах 12 июля.
В Беларусбанке сказали, что 02.00 до 02.30 будет недоступен сервис SMS-оповещения, в том числе рассылка специальных сообщений, а именно — доставка CVV-, PIN-кодов для дополнительной аутентификации при операциях в интернет, кодов активации платежей и т.д. Затем с 03.00 до 03.30 и с 04.00 до 05.00 утра есть вероятность краткосрочных перерывов в обслуживании держателей платежных карт в торговле, пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания.
В Белинвестбанке предупредили о том, что с 02.00 до 02.30 также будут проблемы с SMS-оповещением клиентов и рассылкой спецсообщений. А затем с 03.00 до 03.20 и с 04.00 до 05.00 будут проблемы с оплатой картами в магазинах и банкоматах.
В Белагропромбанке сказали о кратковременных перерывах в обслуживании с 02.00 до 05.00 часов.
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