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Стало известно, где в Омске появятся остановки с пандусами

Мэрия продолжает работы по программе «Доступная среда».

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжают делать остановки удобнее для всех: до конца августа обновят 12 площадок сразу. Подрядчики уже сняли старое покрытие на «Улице Перова» и начали выкладывать новые бордюры и тротуары, а на «Школьной» в Ленинском округе параллельно обустраивают посадочную площадку и ставят ограждения.

«Ремонт по программе “Доступная среда” — это не только новые павильоны, но и удобные подходы с элементами для маломобильных горожан», — отмечают в мэрии.

Следом специалисты перейдут к остановкам:

  • «Звёздная» на Дианова, в сторону Лукашевича;
  • «Берёзовая роща» на Ватутина;
  • «Студенческая» на Комарова, в сторону Туполева;
  • кинотеатр «Космос», в сторону Осминина;
  • «Столовая» на Космическом проспекте в сторону Осминина;
  • «Дворец творчества» на Красном Пути;
  • «Школа № 30» на 4-й Челюскинцев;
  • «Школа № 30» на XXII Партсъезда, в направлении Барнаульской.

Кроме того, оборудуют трамвайные остановки «Чернышевского» и «Куйбышева».

Новые тротуары, тактильные плитки, пониженные бордюры и защитные ограждения обещают сделать посадку в общественный транспорт безопаснее и удобнее, особенно для людей на колясках и родителей с маленькими детьми.