Стало известно, где в Омске появятся остановки с пандусами

В Омске продолжают делать остановки удобнее для всех: до конца августа обновят 12 площадок сразу. Подрядчики уже сняли старое покрытие на «Улице Перова» и начали выкладывать новые бордюры и тротуары, а на «Школьной» в Ленинском округе параллельно обустраивают посадочную площадку и ставят ограждения.
«Ремонт по программе “Доступная среда” — это не только новые павильоны, но и удобные подходы с элементами для маломобильных горожан», — отмечают в мэрии.
Следом специалисты перейдут к остановкам:
- «Звёздная» на Дианова, в сторону Лукашевича;
- «Берёзовая роща» на Ватутина;
- «Студенческая» на Комарова, в сторону Туполева;
- кинотеатр «Космос», в сторону Осминина;
- «Столовая» на Космическом проспекте в сторону Осминина;
- «Дворец творчества» на Красном Пути;
- «Школа № 30» на 4-й Челюскинцев;
- «Школа № 30» на XXII Партсъезда, в направлении Барнаульской.
Кроме того, оборудуют трамвайные остановки «Чернышевского» и «Куйбышева».
Новые тротуары, тактильные плитки, пониженные бордюры и защитные ограждения обещают сделать посадку в общественный транспорт безопаснее и удобнее, особенно для людей на колясках и родителей с маленькими детьми.