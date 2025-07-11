Стало известно, где в Омске появятся остановки с пандусами

В Омске продолжают делать остановки удобнее для всех: до конца августа обновят 12 площадок сразу. Подрядчики уже сняли старое покрытие на «Улице Перова» и начали выкладывать новые бордюры и тротуары, а на «Школьной» в Ленинском округе параллельно обустраивают посадочную площадку и ставят ограждения.