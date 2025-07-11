Глазьев: профицит союзного бюджета — это технический вопрос

Также он прокомментировал то, что в союзном бюджете каждый год есть остатки.
Профицит — это же технический вопрос. Мы, в конечном счете, всегда находим проекты и программы, которые требуют внимания.
Кроме того, Глазьев отметил, что сложно назвать союзные расходы большими.
«Главное, чтобы они были эффективны», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что бюджет Союзного государства на 2025 год превышает прошлогодний на 15,2%.
Деньги предназначены, в том числе, на проведение 41 мероприятия гуманитарного, культурного, образовательного, спортивного направлений.
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