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Мобильный оператор сказал белорусам о повышении тарифов на услуги с 22 июля

Один из мобильных операторов в Беларуси повышает тарифы на услуги с 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси один из мобильных операторов сообщил о повышении стоимости тарифов на услуги. Об изменении условий клиентов предупредил оператор life:).

Так, у оператора с 22 июля 2025 года повышается стоимость ряда популярных тарифов, в том числе вырастут цены на мобильные планы «Бесконечный +», «Бесконечный Pro», «Бесконечный Pro Max», «Как дома», «Шейк» и другие.

При этом с ростом тарифов, например, увеличится объем интернет-трафика на таких тарифных планах, как «Голос» и «йо1200». И к тому же для новых абонентов на тарифе «Play» подключат услугу «Яндекс Плюс».

Также в life:) предупредили, что с 19 августа будет изменена стоимость развлекательных и образовательных сервисов, допуслуг.

А еще мобильные операторы сказали о жалобах белорусских дачников на новые вышки связи.

И ранее МТС сказал, как белорусам вернуться на отмененные тарифные планы.

Тем временем Процессинговый центр сообщил, что карты Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк не будут работать в Беларуси 12 июля.