Суд признал недостроенный 18-этажный дом в Омске самостроем

Такое решение означает, что здание могут исключить из реестра юридических лиц, что приведёт к потере прав как у дольщиков, так и у жилищного кооператива.
Дом начали возводить в 2011 году, но уже через год застройщик объявил о банкротстве, оставив объект на уровне 24-процентной готовности. С тех пор строительство замерло: на месте остались только бетонные коробки и часть стен, без инженерных сетей и отделки. В 2015 году участники долевого строительства пытались узаконить и достроить здание, но завершить оформление прав так и не удалось.
Сейчас территория вокруг объекта заброшена — здание стало свалкой и местом для прогулок подростков. Суд обязал владельцев квартир снести строение за свой счёт.