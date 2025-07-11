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Суд признал недостроенный 18-этажный дом в Омске самостроем

Арбитражный суд Омской области 10 июля признал недостроенный жилой дом по адресу: улица Конева, 3, корпус 3 — самовольной постройкой.

Такое решение означает, что здание могут исключить из реестра юридических лиц, что приведёт к потере прав как у дольщиков, так и у жилищного кооператива.

Дом начали возводить в 2011 году, но уже через год застройщик объявил о банкротстве, оставив объект на уровне 24-процентной готовности. С тех пор строительство замерло: на месте остались только бетонные коробки и часть стен, без инженерных сетей и отделки. В 2015 году участники долевого строительства пытались узаконить и достроить здание, но завершить оформление прав так и не удалось.

Сейчас территория вокруг объекта заброшена — здание стало свалкой и местом для прогулок подростков. Суд обязал владельцев квартир снести строение за свой счёт.