Суд признал недостроенный 18-этажный дом в Омске самостроем

Дом начали возводить в 2011 году, но уже через год застройщик объявил о банкротстве, оставив объект на уровне 24-процентной готовности. С тех пор строительство замерло: на месте остались только бетонные коробки и часть стен, без инженерных сетей и отделки. В 2015 году участники долевого строительства пытались узаконить и достроить здание, но завершить оформление прав так и не удалось.