10 км региональной дороги к селу Богатое приведут к нормативу в 2025 году

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина до 2030 года в стране должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог в регионах. В Самарской области расположено более 1,5 тысяч «опорных» дорог, из них 875 км — это трассы федерального значения и 647 км — региональные дороги.