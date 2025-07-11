Минобразования предоставляет дополнительный отпуск учителям в Беларуси

Так, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович напомнила о соглашении между Министерством образования и профсоюзом на 2025−2028 годы. Спикер подчеркнула, что принятое соглашение содержит ряд позиций и норм для улучшения условий труда. Например, нанимателя обязали заключать контракты с добросовестными работниками, которые не нарушают трудовую дисциплину, и которым до пенсии остается не более 5 лет. Их нельзя отправить под сокращение.