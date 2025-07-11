Минобразования предоставляет дополнительный отпуск учителям в Беларуси

В Беларуси рассказали про дополнительный отпуск у учителей, сообщает профсоюзный ресурс 1prof.by.
Так, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович напомнила о соглашении между Министерством образования и профсоюзом на 2025−2028 годы. Спикер подчеркнула, что принятое соглашение содержит ряд позиций и норм для улучшения условий труда. Например, нанимателя обязали заключать контракты с добросовестными работниками, которые не нарушают трудовую дисциплину, и которым до пенсии остается не более 5 лет. Их нельзя отправить под сокращение.
Еще в документе есть рекомендация для нанимателей о дополнительном стимулировании работников надбавкой за работу по контракту и предоставлении дополнительного поощрительного отпуска в максимальном размере.
Также для молодых специалистов есть условие заключать в пределах максимального срока (но не менее срока отработки по распределению) контракты с их письменного согласия. Местными соглашениями наряду с этой нормой еще может быть предусмотрен конкретный размер надбавки за работу по контракту и количество дней поощрительного отпуска.
— Обычно надбавка устанавливается в размере от 30 до 50% оклада, отпуск предоставляется от 3 до 5 дней, — констатировала Татьяна Якубович.
Тем временем Процессинговый центр сообщил, что карты Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк не будут работать в Беларуси 12 июля.