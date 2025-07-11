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Комплексная застройка Самары может быть доверена игрокам федерального рынка

Самара больше не будет расти только за счёт окраин.

Самара больше не будет расти только за счёт окраин. Теперь внимание уделят и районам внутри города. Об этом заявил министр строительства Самарской области Александр Фомин на пресс-конференции.

Он привёл в пример посёлок Безымянка — там много старых домов, которые давно требуют обновления. Пока говорить о полной реновации рано, но идея рассматривается.

В приоритете — комплексное развитие территорий: то есть не просто дома, а целые кварталы с инфраструктурой.

При этом работать будут не с каждым желающим застройщиком, а только с проверенными компаниями, которые уже строят не в одном регионе — из Тюмени, Екатеринбурга или Подмосковья.

Будут выбирать тех, кто реально знает своё дело и делает его качественно. Об этом сообщил портал «Волга ньюс».

Что касается жилищного строительства: в прошлом году в области сдали более 2 млн квадратных метров жилья — это и квартиры, и частные дома.

В этом году планируют около 1,65 млн кв. м — пока сделано где-то 30%. Примерно 600 тыс. кв. м придётся на многоквартирные дома. Такие же объёмы намечены и на ближайшие годы — 2026−2027.

Также обещают развивать социальную инфраструктуру — школы, детские сады. И делать это будут не только в новых микрорайонах, но даже внутри уже построенных жилкомплексов, если позволит планировка.

В общем, теперь важен не только масштаб, но и качество жизни внутри городской черты.

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