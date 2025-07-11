В Перми установили ещё 4 умных остановки

— С момента установки первых умных павильонов мы совместно с производителем существенно доработали их конструкцию. Появились различные конфигурации, рассчитанные на разный пассажиропоток или габариты посадочной площадки. Так, на более поздних конструкциях мы увеличили размеры лавочки, а также добавили фронтальные ветрозащитные стенки, где это позволяли сделать габариты площадки, — рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.