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В Перми установили ещё 4 умных остановки

В городе их уже 149.

Источник: Комсомольская правда

В Перми обновили ещё 4 остановки: «Улица Академика Королёва», «Факультетская», «Студгородок», «Площадь Дружбы». На остановках появились информационные табло, камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки для вызова 112 и USB-разъёмы для зарядки устройств. В данный момент продолжается подключение новых остановок. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Перми.

— С момента установки первых умных павильонов мы совместно с производителем существенно доработали их конструкцию. Появились различные конфигурации, рассчитанные на разный пассажиропоток или габариты посадочной площадки. Так, на более поздних конструкциях мы увеличили размеры лавочки, а также добавили фронтальные ветрозащитные стенки, где это позволяли сделать габариты площадки, — рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.