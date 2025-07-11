Годовая инфляция в Беларуси в июне составила 7,3%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2025 г. по сравнению с маем 2025 г. составил 100,9%, с декабрем 2024 г. — 105,4%
В таблице Белстата приводятся данные, что цены на продовольственные товары в июне текущего года в сравнении с декабрем прошлого года выросли на 7,2%, а в сравнении с июнем 2024 года на 10,5%.
За аналогичный период по отношению к концу прошлого года непродовольственные товары прибавили в цене 2,4%, а в годовом выражении — 3,2%.
В то же время услуги за последние полгода стали дороже на 5,9%, а в годовом выражении они прибавили в стоимости 7,1%.