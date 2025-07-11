Как банки будут выявлять дропперов: утверждены правила

— системы обнаружения мошенничества и противоправных инцидентов, для выявления аномалий в транзакционных и нетранзакционных данных, а также поведения клиентов и сотрудников, которые могут свидетельствовать о подозрительных операциях и мошенничестве, противоправных инцидентах, обеспечивают проверку в автоматическом режиме;