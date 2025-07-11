Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье еще пяти инвестпроектам присвоили статус приоритетных

Это позволит компаниям получить земли на льготных условиях и пользоваться налоговыми льготами.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае еще пяти инвестиционным проектам присвоили статус приоритетный. Такое решение было принято на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Новый статус позволит компаниям получить земельные участки на льготных условиях, пользоваться налоговыми льготами и административной поддержкой. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Благодаря региональной поддержке Лысьвенская швейная фабрика расширит производство спецодежды. Для этих целей планируется переоборудовать помещения и построить новые здания. Также предприятие намерено благоустроить общественное пространство на прилегающей территории.

В Нытве до 2027 года появится многофункциональный центр с пространством для молодежного досуга. Предприятие «Машиностроитель» планирует построить для сотрудников жилье общей площадью более шести тысяч квадратных метров и обустроить сквер рядом с новыми домами.

На территории Верхней Курьи в Перми планируется создать новую базу отдыха. Здесь построят 15 гостевых домов премиум-класса, СПА-комплекс и кафе. Завершение работ намечено на 2027 год.

Пермская цветочная компания создаст комплексное производство и увеличит объемы выпускаемой продукции. Новый объект будет расположен возле деревни Паздерино в Пермском округе. Освоение площадки будет проводиться поэтапно до 2032 года. Объем инвестиций в проект составит 325 млн рублей.