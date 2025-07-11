В Прикамье еще пяти инвестпроектам присвоили статус приоритетных

В Пермском крае еще пяти инвестиционным проектам присвоили статус приоритетный. Такое решение было принято на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Новый статус позволит компаниям получить земельные участки на льготных условиях, пользоваться налоговыми льготами и административной поддержкой. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Благодаря региональной поддержке Лысьвенская швейная фабрика расширит производство спецодежды. Для этих целей планируется переоборудовать помещения и построить новые здания. Также предприятие намерено благоустроить общественное пространство на прилегающей территории.
В Нытве до 2027 года появится многофункциональный центр с пространством для молодежного досуга. Предприятие «Машиностроитель» планирует построить для сотрудников жилье общей площадью более шести тысяч квадратных метров и обустроить сквер рядом с новыми домами.
На территории Верхней Курьи в Перми планируется создать новую базу отдыха. Здесь построят 15 гостевых домов премиум-класса, СПА-комплекс и кафе. Завершение работ намечено на 2027 год.
Пермская цветочная компания создаст комплексное производство и увеличит объемы выпускаемой продукции. Новый объект будет расположен возле деревни Паздерино в Пермском округе. Освоение площадки будет проводиться поэтапно до 2032 года. Объем инвестиций в проект составит 325 млн рублей.