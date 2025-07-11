В Прикамье еще пяти инвестпроектам присвоили статус приоритетных

В Пермском крае еще пяти инвестиционным проектам присвоили статус приоритетный. Такое решение было принято на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Новый статус позволит компаниям получить земельные участки на льготных условиях, пользоваться налоговыми льготами и административной поддержкой. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.