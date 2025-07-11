Нацбанк поддержал решение замедлить повышение тарифов в ЖКХ

«Когда принималось решение (повысить тарифы — Ред.), такого большого количества проинфляционных факторов еще не было. Тогда еще не было ясности по налоговой реформе. Абсолютно не было ясности, что будет происходить в мировой торговле. Никто не знал, что будет достаточно большой пересмотр мировых торговых режимов. И, соответственно, закладывались более амбициозные темпы тарифной реформы», — сказал Тимур Сулейменов на брифинге в Астане.