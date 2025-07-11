Нацбанк поддержал решение замедлить повышение тарифов в ЖКХ

«Когда принималось решение (повысить тарифы — Ред.), такого большого количества проинфляционных факторов еще не было. Тогда еще не было ясности по налоговой реформе. Абсолютно не было ясности, что будет происходить в мировой торговле. Никто не знал, что будет достаточно большой пересмотр мировых торговых режимов. И, соответственно, закладывались более амбициозные темпы тарифной реформы», — сказал Тимур Сулейменов на брифинге в Астане.
Сейчас, по его словам, такие планы требуют корректировки.
«Мы рады, что правительство их пересмотрело, и тарифы не будут расти такими темпами», — подчеркнул глава Нацбанка.
Он отметил, что рост коммунальных тарифов оказывает не только прямое влияние на инфляцию, но и усиливает так называемые эффекты второго уровня.
«Глядя на счета за тепло и свет, бизнес чаще всего старается закладывать это в себестоимость, и начинает повышать цены на услуги, товары и так далее», — пояснил Тимур Сулейменов.
Ранее на совещании в правительстве под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие. Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии — 16,1%. Поэтому правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции.
Напомним, годовая инфляция в Казахстане по итогам июня 2025 года составила 11,8%, в июне — 0,8%. Годовой показатель по итогам мая составил 11,3%, в мае — 0,9%. Цены на платные услуги за год выросли на 16,1% (в мае на 16%), продовольственные товары — на 10,6% (в мае на 9,6%), непродовольственные товары — на 9,4% (в мае на 9%).