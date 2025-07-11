Таможенная процедура переработки помогает промкооперации и экспорту стран ЕАЭС

В семинаре приняли участие более 130 представителей уполномоченных госорганов, организаций, отраслевых ассоциаций, бизнеса стран ЕАЭС.
По словам Вовка, такая таможенная процедура, предусматривающая использование иностранных товаров с временным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, помогает совершенствовать в Союзе производственные процессы и повышать конкурентоспособность товаров. По сути, она является одним из важных элементов интеграционного потенциала стран евразийской «пятерки».
Для реализации Комиссией инициатив глав государств Союза по развитию собственных компетенций и технологий при производстве высокотехнологичной продукции и увеличению ее экспорта в третьи страны следует полнее использовать наш интеграционный потенциал, — отметил Вовк. — Это необходимо для консолидации усилий по развитию промышленной кооперации и разработки новых эффективных механизмов выхода конкурентоспособной продукции.
Особое внимание на семинаре было уделено вопросам практического применения таможенной процедуры переработки, административным аспектам ее реализации таможенными органами государств Союза, преимуществам для производителей и экспортеров.
Среди отраслей промышленности, где активно применяется или может применяться указанная процедура, названы авиа- и судостроение, железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, включая производство двигателей, металлургия, фармацевтика, деревообработка, химпром, легпром и ряд других.
Анализ динамики кооперационных поставок в указанных отраслях свидетельствует о значительном потенциале для развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и расширения экспорта высокотехнологичной продукции на рынки третьих стран.