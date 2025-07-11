Таможенная процедура переработки помогает промкооперации и экспорту стран ЕАЭС

Для реализации Комиссией инициатив глав государств Союза по развитию собственных компетенций и технологий при производстве высокотехнологичной продукции и увеличению ее экспорта в третьи страны следует полнее использовать наш интеграционный потенциал, — отметил Вовк. — Это необходимо для консолидации усилий по развитию промышленной кооперации и разработки новых эффективных механизмов выхода конкурентоспособной продукции.