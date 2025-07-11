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Таможенная процедура переработки помогает промкооперации и экспорту стран ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Применение на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) таможенной процедуры переработки стимулирует развитие промышленной кооперации и экспорт государств-членов. Об этом заявил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталий Вовк на семинаре, который состоялся на площадке Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Источник: Sputnik.uz

В семинаре приняли участие более 130 представителей уполномоченных госорганов, организаций, отраслевых ассоциаций, бизнеса стран ЕАЭС.

По словам Вовка, такая таможенная процедура, предусматривающая использование иностранных товаров с временным освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, помогает совершенствовать в Союзе производственные процессы и повышать конкурентоспособность товаров. По сути, она является одним из важных элементов интеграционного потенциала стран евразийской «пятерки».

Для реализации Комиссией инициатив глав государств Союза по развитию собственных компетенций и технологий при производстве высокотехнологичной продукции и увеличению ее экспорта в третьи страны следует полнее использовать наш интеграционный потенциал, — отметил Вовк. — Это необходимо для консолидации усилий по развитию промышленной кооперации и разработки новых эффективных механизмов выхода конкурентоспособной продукции.

Особое внимание на семинаре было уделено вопросам практического применения таможенной процедуры переработки, административным аспектам ее реализации таможенными органами государств Союза, преимуществам для производителей и экспортеров.

Среди отраслей промышленности, где активно применяется или может применяться указанная процедура, названы авиа- и судостроение, железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, включая производство двигателей, металлургия, фармацевтика, деревообработка, химпром, легпром и ряд других.

Анализ динамики кооперационных поставок в указанных отраслях свидетельствует о значительном потенциале для развития промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и расширения экспорта высокотехнологичной продукции на рынки третьих стран.

отметили в ЕЭК