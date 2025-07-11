Глава РЭК объяснил причины подорожания «коммуналки» в Омской области

В социальной сети «ВКонтакте» появился комментарий руководителя Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрия Русских с объяснением причины повышения «коммуналки».
"В условиях рыночных отношений, когда цены на сырье и материалы растут, изменение тарифов на коммунальные услуги является закономерным. Государство обеспечивает планомерность такого изменения и гарантирует экономическую обоснованность устанавливаемых тарифов. Помимо естественных инфляционных процессов рост тарифов обусловлен текущим состоянием основных фондов, не только выполнением мероприятий по обслуживанию и текущему ремонту, но и необходимостью проведения их капитальных ремонтов и реконструкции. На рост тарифов в большинстве случаев влияют факторы, не являющиеся региональными составляющими, а именно рост оптовых цен на топливо, строительные материалы.
Повышение цен на энергоресурсы привязано не только ко внутреннему рынку, но и ко внешнему (мировому) рынку. Ежегодно растут оптовые цены на топливо, электроэнергию, которые в составе тарифов занимают наибольшую долю, доходящую до 50−80%. Также влияние оказывает индексация минимальной заработной платы, кроме того, постоянно растет стоимость строительных материалов. Ресурсоснабжающие предприятия круглогодично ремонтируют коммунальную инфраструктуру. Для того чтобы не снижались темпы модернизации и не ухудшалось качество предоставляемых коммунальных услуг, предусмотрен механизм индексации. К сожалению, жилищные услуги (содержание жилья, капремонт
Как отметил глава РЭК, «по подсчетам администрации города и региональной энергетической комиссии: у 42% жителей Омска максимальный рост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 16,1%, у 56% — не более 19,9% и только у порядка 1,9% горожан общий рост платы за коммунальные услуги может дойти до 39% (но не у всех!)».
«Фактический рост платы может быть и гораздо меньше. Если считать в денежном выражении, то дополнительно придется платить около 100 рублей в месяц, либо 580 рублей (относительно прежний расчетов). В расчет брали средний объем на квартиру 54 кв.м.», — говорится в ответе Дмитрия Русских.
Напомним, что в Омской области с 1 июля 2025 года вступили в силу новые тарифы на ряд коммунальных услуг. Ежегодную плановую индексацию одобрила Региональная энергетическая комиссия Омской области, установившая льготные тарифы для населения. В частности, дороже для омичей стали водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и вывоз мусора.