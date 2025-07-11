Глава РЭК объяснил причины подорожания «коммуналки» в Омской области

Повышение цен на энергоресурсы привязано не только ко внутреннему рынку, но и ко внешнему (мировому) рынку. Ежегодно растут оптовые цены на топливо, электроэнергию, которые в составе тарифов занимают наибольшую долю, доходящую до 50−80%. Также влияние оказывает индексация минимальной заработной платы, кроме того, постоянно растет стоимость строительных материалов. Ресурсоснабжающие предприятия круглогодично ремонтируют коммунальную инфраструктуру. Для того чтобы не снижались темпы модернизации и не ухудшалось качество предоставляемых коммунальных услуг, предусмотрен механизм индексации. К сожалению, жилищные услуги (содержание жилья, капремонт и т. д. ) не подлежат государственному регулированию", — заявил Дмитрий Русских.