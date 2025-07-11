В Самаре минтранс ответил на жалобы на состояние «Центрального» автовокзала

Недавно одна из жительниц написала обращение губернатору Самарской области, в котором пожаловалась на регулярные сокращения рейсов, неудобства, а также отметила, что в областной столице транспорт уже устарел.
Женщина отметила, что особенно сложно уехать из Самары в Нефтегорск. На втором этаже «Центрального» — жара, дорога к вокзалу — разбита.
Минтранс в комментариях уточнил, что вокзал является зоной ответственности частной компании, которая и должна поддерживать его в надлежащем состоянии.
Представители министерства заверили, что все зафиксированные недостатки будут доведены до сведения руководства автовокзала для их последующего анализа.