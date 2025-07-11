Советник главы региона показал проект обновленного экстрим-парка в Перми

В Перми продолжается реконструкция экстрим-парка на ул. Екатерининской. Его закрыли для посещений около года назад. Советник главы региона по вопросам строительства и председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента Павел Черепанов в своих соцсетях рассказал о ходе работ.
В середине этой недели на территории экстрим-парка подрядчик демонтировал старые трибуны. На их месте планируют построить фанерный эйр-парк. Он территорию для отработки трюков в воздухе, оборудованную трамплинами для разгона и платформами для приземления.
«Эйр-парк предназначен для спортсменов, которые хотят совершенствовать технику выполнения воздушных трюков и прыжков в безопасных условиях», — отметил Павел Черепанов.
Обновленный экстрим-парк также включит два новых памп-трека разных размеров. Его открытие ранее планировали на 2025 год.
В ноябре прошлого года МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» объявил конкурс на проект капремонта экстрим-парка. На его разработку подрядчику отвели не более 120 дней. Стоимость контракта составили около 1,8 млн руб.