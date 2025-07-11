Советник главы региона показал проект обновленного экстрим-парка в Перми

В Перми продолжается реконструкция экстрим-парка на ул. Екатерининской. Его закрыли для посещений около года назад. Советник главы региона по вопросам строительства и председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого парламента Павел Черепанов в своих соцсетях рассказал о ходе работ.