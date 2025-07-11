Новая школа в Заельцовском районе Новосибирска откроется 1 сентября

В Заельцовском районе Новосибирска завершается подготовка к открытию школы № 222 на улице Кубовой, 100. Строительство двух зданий — учебного корпуса и спортивного блока — уже завершено, и объект проверяет инспекция государственного строительного надзора.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу до конца июля оформить техническое открытие школы.
— Проект долгожданный — район быстро развивается, и потребность в новой школе высокая. Нам пришлось не только возводить здание в сложившейся жилой застройке, но и оборудовать ливневую канализацию для безопасной эксплуатации здания. Важно, что эти задачи удалось решить, и главная цель достигнута — 1 сентября новая, просторная, современная школа откроет свои двери для учеников, — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Школа рассчитана на 825 мест при обучении в одну смену. Сейчас завершается монтаж мебели, оборудования и настройка систем безопасности. В здании предусмотрены современные учебные кабинеты, актовый зал на 250 мест, библиотечно-информационный центр, медиастудия, мастерские, спортивный клуб и театр. Для младших классов отведены первые два этажа, для старшеклассников — третий и четвертый.
В отдельном спортивном блоке находятся игровой зал с трибунами, зал бокса, мини-футбольное поле и другие помещения. Возле школы уложены тротуары, посеян газон и установлены фонари.
В школу уже поступило 1200 предварительных заявлений на набор учеников. Педагогический состав укомплектован на 95%, сейчас идет поиск учителя русского языка.