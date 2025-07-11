Новая школа в Заельцовском районе Новосибирска откроется 1 сентября

— Проект долгожданный — район быстро развивается, и потребность в новой школе высокая. Нам пришлось не только возводить здание в сложившейся жилой застройке, но и оборудовать ливневую канализацию для безопасной эксплуатации здания. Важно, что эти задачи удалось решить, и главная цель достигнута — 1 сентября новая, просторная, современная школа откроет свои двери для учеников, — отметил мэр Максим Кудрявцев.