Еще 150 млн рублей выделят на ремонт 11 дворов в Симферополе

В Симферополь поступит дополнительное финансирование в размере 150 миллионов рублей на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов. Об этом стало известно из заявления главы администрации города Михаила Афанасьева.
Афанасьев подчеркнул, что финансирование осуществляется при содействии главы республики Сергея Аксенова. На выделенные средства планируется провести работы по благоустройству 11 дворовых территорий.
«Мы работаем над тем, чтобы сделать наши дворы еще комфортнее и красивее», — подытожил глава администрации Симферополя.