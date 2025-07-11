В Свердловской области ликвидируют шесть незаконных свалок

С начала 2025 года Россельхознадзор обнаружил шесть несанкционированных свалок в Свердловской области. Они расположены в Сысертском, Слободо-Туринском и Шалинском районах, сообщает ведомство.
Для оценки состояния почв отобраны пробы для проведения анализов. В Шалинском районе рассчитан ущерб от свалки в размере 1,3 миллиона рублей, который направлен правообладателю земельного участка для рассмотрения.
— Управление активно продолжает работу по ликвидации несанкционированных свалок, выявленных в предыдущие периоды. По состоянию на первое полугодие 2025 года удалось ликвидировать 56% всех выявленных ранее свалок, — уточнили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В адрес правообладателей направлены требования о возмещении ущерба в размере 12,6 миллионов рублей.