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В Свердловской области ликвидируют шесть незаконных свалок

На Среднем Урале выявили шесть незаконных свалок за полгода.

Источник: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

С начала 2025 года Россельхознадзор обнаружил шесть несанкционированных свалок в Свердловской области. Они расположены в Сысертском, Слободо-Туринском и Шалинском районах, сообщает ведомство.

Для оценки состояния почв отобраны пробы для проведения анализов. В Шалинском районе рассчитан ущерб от свалки в размере 1,3 миллиона рублей, который направлен правообладателю земельного участка для рассмотрения.

— Управление активно продолжает работу по ликвидации несанкционированных свалок, выявленных в предыдущие периоды. По состоянию на первое полугодие 2025 года удалось ликвидировать 56% всех выявленных ранее свалок, — уточнили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В адрес правообладателей направлены требования о возмещении ущерба в размере 12,6 миллионов рублей.