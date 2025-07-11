В Новосибирске определили подрядчика для переделки схемы метро

В Новосибирске завершился электронный аукцион по поиску подрядчика для корректировки схемы городского метрополитена. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.
Напомним, победителю торгов необходимо будет составить корректировку схемы для дальнейшей разработки проектной документации перспективных линий. Её планируют применять для обновления проекта продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское». Выполнить все работы подрядная организация берется за 49 миллионов рублей.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что все станции новосибирского метро пообещали оборудовать сканерами для биометрии. Министр цифрового развития региона Сергей Цукарь анонсировал, что всю подземку оснастят считывателями до конца года.