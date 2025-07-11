В Новосибирске определили подрядчика для переделки схемы метро

Напомним, победителю торгов необходимо будет составить корректировку схемы для дальнейшей разработки проектной документации перспективных линий. Её планируют применять для обновления проекта продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское». Выполнить все работы подрядная организация берется за 49 миллионов рублей.