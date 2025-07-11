20 новых скорых передадут в свердловские муниципалитеты

Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер.
Новый медицинский транспорт получат больницы Екатеринбурга, Серова, Кировграда, Тавды, Пышмы, Сухого Лога, Нижней Салды, Талицы, Ивделя, Новой Ляли. Байкаловской центральной больнице, по пожеланию врачей, передадут машину с полным приводом.
«На приобретение выделили из бюджета свыше 117 миллионов рублей, за этими цифрами — помощь, которую смогут оперативно получить наши жители, — отметил Денис Паслер. — Автомобиль скорой для медиков — основное рабочее место, кабинет на колёсах, где спасают жизни».
Глава региона напомнил, что за последние три года в Свердловской области были заменены 150 машин скорой помощи.