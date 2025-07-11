20 новых скорых передадут в свердловские муниципалитеты

«На приобретение выделили из бюджета свыше 117 миллионов рублей, за этими цифрами — помощь, которую смогут оперативно получить наши жители, — отметил Денис Паслер. — Автомобиль скорой для медиков — основное рабочее место, кабинет на колёсах, где спасают жизни».