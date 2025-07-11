Суд назначил штраф за незащищенность екатеринбургского «Гринвича» от террористов

В Екатеринбурге мировой судья оштрафовал управляющую компанию ТРЦ «Гринвич» «ИТС-Групп» за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
«В ходе судебного заседания представитель управляющей компании вину признал, пояснил, что работы проводятся, часть нарушений на сегодняшний день уже устранена. По результатам рассмотрения мировым судьей ООО “Управляющая компания ИТС-Групп” признано виновным в совершении указанного административного правонарушения», — говорится в сообщении.
Размер штрафа составил 100 тыс. рублей. Напомним, торговый центр был закрыт с 30 июня до 10 июля. Собственника обязали привести к единой системе безопасности все очереди, построенные в разное время. Сотрудники МЧС проверяли ТРЦ «Гринвич» два месяца назад. Предписание о выявленных нарушениях центр получил еще весной, отметил собеседник. По данным ЕАН, проверка нагрянула в торговый центр после пожара 10 апреля. Тогда загорелась внешняя часть вентиляционной установки, у которой заклинило мотор. Она расположена на специальной опоре на крыше ТРЦ, поэтому огонь не распространился.
«Гринвич» также проверяли в 2018 году после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Уже тогда прокуратура нашла нарушения.