Курсы валют на выходные дни: 12 и 13 июля 2025 года

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,31 тенге, поднявшись на 2,84 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 610,36 тенге (+2,05).
Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,68 тенге (+0,03).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,46 тенге (+0,29).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,9−523,1 тенге, евро — по 609,5−613,5 тенге, рубли — по 6,61−6,73 тенге.
Утром 11 июля Национальный банк установил курс доллара в 518,34 тенге, евро — 607,91 тенге, рубля — 6,66 тенге.