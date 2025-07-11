Экономист Балынин не исключил доллар по 65 рублей летом

«Я даже ничуть не удивлюсь, если доллар будет некоторое время и по 63−65 рублей. Мы знаем, что сейчас на доллар оказывает давление очень большое число факторов: постоянная смена экономического и политического настроения президента США Дональда Трампа, в том числе в части торговых пошлин (это очень подрывает доверие к американской экономике), постоянно увеличивающийся государственный долг США, а также дедоларизация мировой экономики. В целом, коридор 72−80 рублей за доллар по состоянию на сегодня является фундаментальным и, вероятнее всего, мы будем видеть основное движение именно в нем. Причем я не сомневаюсь, что колебания будут продолжаться», — отметил экономист.