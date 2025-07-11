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Лихачев и Паслер дали старт подготовке строительства БН-1200М на Белоярской АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер дали старт подготовительным работам по строительству энергоблока № 5 с самым мощным в мире реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС. По словам главы госкорпорации, реализация проекта позволит довести долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году. «Продвижение вперед в области быстрых реакторов позволит нам укрепить лидерство российских ядерных технологий в мире», — добавил господин Лихачев.

Источник: соцсети

Денис Паслер заверил, что свердловские атомщики «справятся с амбициозной задачей», а современные технологии «повысят уровень надежности и безопасности» при работе АЭС. «Запуск энергоблока предполагает создание нескольких тысяч рабочих мест. Плюс многомиллиардные инвестиции в экономику Свердловской области, что обеспечит ее рост», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

По данным «Росатома», БН-1200М обеспечит многократное использование ядерного топлива, минимизацию радиоактивных отходов и новый уровень безопасности. «Первый бетон планируется залить в 2027 году», — добавили в госкорпорации.

Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречный. Сейчас в эксплуатации находятся крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах — БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). На станции вырабатывается около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области.

Дорожная карта сооружения энергоблока № 5 с реактором БН-1200М была утверждена в 2022 году, в 2023 году большинство из 5395 участников общественных слушаний поддержали решение о реализации проекта. В «Росатоме» планируют построить объект к 2035 году.