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Работу Иркутского авиазавода и производство МС-21 высоко оценил глава Ростеха

Предприятие выпускает самую передовую авиатехнику.

Источник: телеграм-канал объединенной авиастроительной корпорации

Иркутский авиационный завод посетил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Он ознакомился с производством самолетов МС-21. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала объединенной авиастроительной корпорации. Гендиректор высоко оценил труд работников завода, отметив их вклад в развитие российского авиастроения.

— Иркутский авиационный завод выпускает самую передовую авиатехнику, которая востребована в стране и на внешнем рынке, — прокомментировал Сергей Чемезов.

Также с руководством завода обсудили вопросы загрузки предприятия, финансирования и кооперации по программе МС-21. А 11 сотрудников предприятия наградили грамотами за десятилетнюю работу на производстве.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре установили экраны, которые показывают движение транспорта.