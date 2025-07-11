Работу Иркутского авиазавода и производство МС-21 высоко оценил глава Ростеха

Иркутский авиационный завод посетил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Он ознакомился с производством самолетов МС-21. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала объединенной авиастроительной корпорации. Гендиректор высоко оценил труд работников завода, отметив их вклад в развитие российского авиастроения.
— Иркутский авиационный завод выпускает самую передовую авиатехнику, которая востребована в стране и на внешнем рынке, — прокомментировал Сергей Чемезов.
Также с руководством завода обсудили вопросы загрузки предприятия, финансирования и кооперации по программе МС-21. А 11 сотрудников предприятия наградили грамотами за десятилетнюю работу на производстве.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре установили экраны, которые показывают движение транспорта.