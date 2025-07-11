Работу Иркутского авиазавода и производство МС-21 высоко оценил глава Ростеха

Иркутский авиационный завод посетил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Он ознакомился с производством самолетов МС-21. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала объединенной авиастроительной корпорации. Гендиректор высоко оценил труд работников завода, отметив их вклад в развитие российского авиастроения.