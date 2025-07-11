Госстройнадзор выдал разрешение на строительство нового участка Шкиперской развязки

Как сообщили в городском комитете по инвестициям, новая автодорога пройдет от строящихся съездов ЗСД до Шкиперского моста. Ее протяженность составит 230 метров. Также в состав данного участка входит обустройство пешеходного перехода со светофором на перекрестке с улицей Кораблестроителей.