Госстройнадзор выдал разрешение на строительство нового участка Шкиперской развязки

Как сообщили в городском комитете по инвестициям, новая автодорога пройдет от строящихся съездов ЗСД до Шкиперского моста. Ее протяженность составит 230 метров. Также в состав данного участка входит обустройство пешеходного перехода со светофором на перекрестке с улицей Кораблестроителей.
В Смольном отмечают, что реализация проекта этапа 3.2.2 позволит обеспечить подключение Наличной улицы к ЗСД и намывным территориям Васильевского острова.
Общая стоимость строительства Шкиперской развязки на ЗСД оценивается в 12,9 млрд рублей. Финансирование обеспечивается за счет бюджета Петербурга, средств ИБК, а также внебюджетных средств.
Прежде «Ъ-СПб» писал о вводе в эксплуатацию шести съездов с ЗСД на улицу Вадима Шефнера и на проспект Крузенштерна.