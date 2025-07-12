Цены на бензин в Крыму: власти установили «потолок»

Он пояснил, что на цену влияют и сами трейдеры. Предприниматели оценивают риски по-своему, ориентируясь на опыт прошлых лет. Закупая топливо на бирже, они учитывают, что за месяц-полтора до поставки цена может вырасти, поэтому заранее включают возможные изменения в стоимость на стеле, отмечал министр.