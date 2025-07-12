Цены на бензин в Крыму: власти установили «потолок»

«В ходе диалога с крымскими предприятиями-трейдерами достигнута договоренность о сдерживании розничных цен на топливо. Стоимость бензина на крымских АЗС не должна превышать 1,5 рубля за литр розничную стоимость топлива в городе Темрюк Краснодарского края», — написал он в Telegram.
По словам главы крымского Совмина, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин. Так, стоимость АИ-92 увеличилась на 11 тысяч рублей, а АИ-95 — на 15 тысяч рублей.
Это, в том числе, влияет на стоимость доставки топлива в Крым и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия.
В апреле министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил РИА Новости Крым, что подорожание топлива в Крыму, которое отмечали жители и гости полуострова, было связано с ростом цен на бирже нефтепродуктов.
Он пояснил, что на цену влияют и сами трейдеры. Предприниматели оценивают риски по-своему, ориентируясь на опыт прошлых лет. Закупая топливо на бирже, они учитывают, что за месяц-полтора до поставки цена может вырасти, поэтому заранее включают возможные изменения в стоимость на стеле, отмечал министр.
В мае по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака сообщалось, что Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом.