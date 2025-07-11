Инновационные производства, наращивание поставок техники: Беларусь и Сербия укрепляют отношения

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Беларуси во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Артуром Карповичем посетила Сербию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.
На встрече с президентом Сербии Александром Вучичем глава белорусской делегации заверил в поддержке сербского руководства и народа не только в экономическом плане в вопросах наращивания поставок пассажирской и коммунальной техники, карьерных самосвалов, автомобилей для экстренных служб, продуктов питания, создания новых инновационных производств, а также в политической сфере.
В дни визита прошло XII заседание межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Итогами встречи стали подписания протокола и дорожной карты, реализация мероприятий которых позволит белорусско-сербским отношениям выйти на новый уровень.
Кроме того, состоялись встречи с сербским премьер-министром Джуро Мацутом, с представителями крупного сербского бизнеса, в ходе которых обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе вопросы поставок белорусских товаров на рынок Сербии и стран Балканского региона.
Также члены делегации возложили цветы в мемориальном комплексе «Освободителям Белграда», глава МАРТ Артур Карпович оставил запись в книге почетных гостей. -0-