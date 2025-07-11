Инновационные производства, наращивание поставок техники: Беларусь и Сербия укрепляют отношения

На встрече с президентом Сербии Александром Вучичем глава белорусской делегации заверил в поддержке сербского руководства и народа не только в экономическом плане в вопросах наращивания поставок пассажирской и коммунальной техники, карьерных самосвалов, автомобилей для экстренных служб, продуктов питания, создания новых инновационных производств, а также в политической сфере.