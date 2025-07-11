МВД хочет ограничить пожилых водителей в управлении автомобилями

В документе отмечается, что водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками ДТП. Кроме того, на людей этой возрастной группы приходится свыше трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. По оценке МВД, в ближайшие годы можно ожидать роста доли граждан старше 60 лет: к 2030 году их доля в составе населения составит 25,8%, а к 2036 году — почти 28%. Это приведет к увеличению числа уязвимых участников дорожного движения, что требует дополнительных мер по обеспечению безопасности на дорогах.