Стало известно о планах ЕС установить новый потолок цен на российскую нефть

Установление нового потолка цен на нефть из России обсуждают в Европейском союзе. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По информации источника, страны ЕС рассматривают снижение этого показателя на 15% от среднего значения рыночных цен за десять недель. Также предлагается регулярно пересматривать установленный потолок.
В настоящее время этот показатель установлен на уровне 60 долларов за баррель. Исходя из нового подхода, изначально предлагается установить потолок до 50 долларов за баррель.
Источники агентства уточнили, что окончательное решение еще не принято — для этого необходима поддержка всех государств-членов ЕС. Отмечается, что данная мера должна стать частью 18-го пакета антироссийских санкций.
Напомним, накануне агентство Reuters сообщало, что Европейская комиссия предлагала снизить потолок цен на нефть из России с 60 до 45 долларов за баррель.