До Геленджика как до Африки: билеты в открывшийся южный аэропорт шокировали

После трехлетнего перерыва открывается аэропорт Геленджика — об этом сообщил Минтранс. Но не успели отпускники обрадоваться, как выяснилось, что лететь теперь в Геленджик столько, сколько раньше добирались на африканские курорты Египта и Туниса — от 4 часов. Зато цены превышают иной тур в Африку — самый дешевый билет без багажа в одну сторону на сегодня стоит 50,2 тыс. руб.
Маршрут на Геленджик больше не будет прежним — этим объясняют увеличение времени полета вдвое (до закрытия южных авиагаваней рейс из столицы в этот курортный город выполнялся за 2 с небольшим часа) авиакомпании, собравшиеся его возобновить. Пока таких перевозчиков трое и все они получили НОТАМ (извещение летному составу) от Росавиации, предписывающий изменить траекторию маршрута в связи с требованиями безопасности. А безопасная траектория такова, что теперь до Геленджика лететь из столицы почти на полчаса дольше, чем до Сочи, хотя к Москве он ближе на целых 100 км.
— Полетим фактически сначала до Сочи, а оттуда уже вдоль моря назад к Геленджику, поэтому и выходит двойное время, — на условиях анонимности делится стюардесса одного из перевозчиков, утвержденных на геленджикские рейсы, экипажи которых уже получили инструктаж. — При этом обратный маршрут будет другим. Опорная точка — Туапсе, но дальнейшая траектория может варьироваться в соответствии с обстановкой и рекомендациями. Поэтому у каждого судна должен быть запас топлива, чтобы, если что, уйти на запасной аэродром.
Пилоты делятся, что разрешены полеты Москва-Геленджик лишь в светлое время суток (с с 8 утра до 8 вечера). А еще экипажи предупреждены, что вероятны сбои в работе спутниковых систем навигации и «иные препятствия».
— Разбег взлетки урезан (длина взлетной полосы сокращена — авт.), есть тема блудить (на жаргоне летчиков лететь с потерянной ориентировкой — авт.), Разбег взлетки сокращен, в направлении гор не взлетать, принимает только в световой день, не более 30 бортов ежедневно, делать крюк над морем, что для пассажиров дольше, а для авиакомпании затратнее, — делятся новшествами открытой после трехлетнего перерыва авиагавани члены экипажей, заодно отмечая, что «так много ограничений и условий, что на Геленджик легче вообще не летать».
Тем временем российские отпускники уже подсчитали, что до пандемии 4 часа занимал полет до Хургады и Шарм-эль-Шейха, а авиабилеты на оба курорта из Москвы стоили в пределах 10 тыс руб (в одну сторону, цена на 2018-й год). Сегодня же самый дешевый из обнаруженных пытливыми отпускниками билетов Москва-Геленджик стоит 50 тысяч 200 ₽ — в одну сторону и без багажа. То есть, туда-обратно и с багажом он приближается к 150 тыс руб с человека. Но даже по таким ценам и с указанием на вероятность запасных аэродромов, сбоев навигации и «иных препятствий», билеты на Геленджик тают на глазах. И лишь к осени дешевеют до 18 тыс руб в одну сторону.
— Три года вообще никуда, кроме Адлера, было не долететь, — отвечает на вопрос, не чувствует ли себя обманутой, семья москвичей, купившая 4 билета туда-обратно и на круг выложившая за них полмиллиона рублей. — Конечно, внутренний перелет по цене не просто международного, а по цене целого тура, да в условиях, когда у людей с деньгами тяжело, — это сумасшествие. Но раз билеты раскупили, видимо, каждый нашел свой резон. У нас с мужем он простой и окупает траты: у нас под Геленджиком дом, куда мы ежегодно перевозим на лето стареньких родителей. И за эти годы перепробовали все: автомобилем, поездом, такси из Адлера… Но все это пожилым людям очень тяжело. Полет, пусть и удвоившийся по времени, нашим старичкам перенести все же легче. А на месте у нас уже трат особых не будет, у нас тихий уголок вдали от туристических мест и свой огородик.
Не обошлось и без тех, кто готов «в Геленджик любой ценой»:
— Я хочу в родной стране отдыхать, на родном море, — заявляет Артем из Воронежа. — Даже если лететь туда дольше и дороже, чем за границу.
В процессе, правда, выясняется, что сам Артем не наскребет даже на полет в одну сторону, а своими заявлениями пытается привлечь возрожденный профилакторий родного предприятия, где отличившихся сотрудников поощряют, оплачивая половину стоимости путевки под тот самый Геленджик, включая возрожденный перелет.
По вышеизложенным причинам заявления отечественных туроператоров, что «возобновление работы воздушной гавани курорта не приведёт к дополнительному подорожанию путёвок ни в сам Геленджик, ни в соседние Туапсинский район и Анапу», вызывает доверие. Во-первых, туры в названные места, по данным Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров РФ, и так уже к пику сезона подорожали на 12−13%. А во-вторых, все они проданы и дорожать уже просто нечему.