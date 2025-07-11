До Геленджика как до Африки: билеты в открывшийся южный аэропорт шокировали

— Три года вообще никуда, кроме Адлера, было не долететь, — отвечает на вопрос, не чувствует ли себя обманутой, семья москвичей, купившая 4 билета туда-обратно и на круг выложившая за них полмиллиона рублей. — Конечно, внутренний перелет по цене не просто международного, а по цене целого тура, да в условиях, когда у людей с деньгами тяжело, — это сумасшествие. Но раз билеты раскупили, видимо, каждый нашел свой резон. У нас с мужем он простой и окупает траты: у нас под Геленджиком дом, куда мы ежегодно перевозим на лето стареньких родителей. И за эти годы перепробовали все: автомобилем, поездом, такси из Адлера… Но все это пожилым людям очень тяжело. Полет, пусть и удвоившийся по времени, нашим старичкам перенести все же легче. А на месте у нас уже трат особых не будет, у нас тихий уголок вдали от туристических мест и свой огородик.