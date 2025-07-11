Активы популярного у россиян бренда обратили в доход государства

Ранее сообщалось, что суд Москвы рассмотрит дело об изъятии активов холдинга «Главпродукт» в доход государства в закрытом режиме из-за чувствительного характера информации. Ходатайство подала Генпрокуратура РФ, выступающая в качестве истца. Как сообщал «Коммерсант», крупнейший производитель консервов «Главпродукт» столкнулся с падением продаж после того, как активы перешли под управление государством, сейчас они находятся под контролем Росимущества.