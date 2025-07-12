Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 12 июля

Национальный банк уменьшил курсы валют на 12 июля 2025 года, субботу. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля заметно понизились перед единственным выходным на этой неделе в Беларуси.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 12 июля, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9274 белорусского рубля, 1 евро — 3,4229 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7489 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями на пятницу, 11 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля снижены в субботу, 12 июля. При этом ощутимее в сторону понижения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара опустился на 0,0080 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0204 белрубля, курс российского рубля опустился на 0,0092 белрубля.
Тем временем мобильный оператор сказал белорусам о повышении тарифов на услуги с 22 июля.