CNBC: Пекин решил, что ему не нужен единый фронт с Европой против США

Пекин отказался от идеи единого фронта с Европой против США, сообщает CNBC.
Торговая напряженность между Китаем и Европейским союзом продолжает усиливаться, отмечает телеканал. Ранее Евросоюз ввел ограничения для китайских компаний на участие в гостендерах по поставке медицинского оборудования. В ответ КНР установила барьеры на импорт этой продукции, а также ввела пошлины на импорт бренди из ЕС.
Директор Центра азиатских исследований IFRI Марк Жюльен заявил, что торговые отношения ЕС и Китая находятся на «довольно плохом уровне»: период возможностей сменился эпохой рисков. Основные разногласия вызваны проблемой китайских избыточных мощностей и переориентацией торговых потоков на Европу. Однако потребность Пекина в новых рынках противоречит европейской политике защиты собственной промышленности.
Жюльен отметил, что тарифы Дональда Трампа могли стать шансом для сближения Китая и ЕС. Однако, как пояснил старший научный сотрудник ESSEC Жан-Марк Фене, этого не произошло, поскольку Китай считает себя победителем в торговой войне с США, и необходимость в едином фронте с ЕС отпала.
Эксперты Института Меркатора прогнозируют маловероятность примирения Брюсселя и Пекина и ожидают новых обострений. Проблемы избыточных мощностей и переориентации торговли, подкрепленные готовностью Китая использовать экспортные ограничения на редкоземельные металлы как инструмент давления, указывают на грядущие конфликты.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила Китай, обвинив его в нечестной экономической политике: ранние инвестиции в технологии будущего позволили КНР «наводнить» мировые рынки дешевыми субсидируемыми товарами, чтобы устранить конкурентов. Глава ЕК утверждает, что именно это привело к закрытию целых отраслей западной промышленности.