CNBC: Пекин решил, что ему не нужен единый фронт с Европой против США

Торговая напряженность между Китаем и Европейским союзом продолжает усиливаться, отмечает телеканал. Ранее Евросоюз ввел ограничения для китайских компаний на участие в гостендерах по поставке медицинского оборудования. В ответ КНР установила барьеры на импорт этой продукции, а также ввела пошлины на импорт бренди из ЕС.