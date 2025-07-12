СМИ: Тайвань может пострадать от пошли США на чипы

Сейчас в администрации США обсуждается возможность введения тарифов, их размер пока не определен. Ранее рассматривались ставки до 100%, но вероятно, для компаний, инвестирующих в американское производство, пошлины будут существенно ниже. Тем не менее, даже 10-процентные тарифы могут нанести серьезный удар по TSMC и ее клиентам, включая Apple и NVIDIA, поскольку значительная часть производства и ключевые технологии остаются на Тайване.