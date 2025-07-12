СМИ: Тайвань может пострадать от пошли США на чипы

Тайваньская компания TSMC — мировой лидер по производству полупроводников — пострадает от возможных пошлин США, они грозят ударом по бизнесу, пишут СМИ.
Отмечается, что TSMC активно использует рост спроса на процессоры для искусственного интеллекта (ИИ). Этот подъем вызван глобальным интересом к новым технологиям, и компания удерживает лидирующие позиции на рынке. Однако потенциальное введение США тарифов на чипы может создать серьезные трудности для TSMC.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за введение пошлин на импорт микросхем с Тайваня, обвиняя остров в краже американских технологий. В ответ TSMC инвестирует значительные средства в развитие производства в США — планируется потратить свыше 100 миллиардов долларов. Эти вложения призваны помочь компании получить льготы, снизить потенциальные тарифы и создать производственную базу за пределами Тайваня.
Сейчас в администрации США обсуждается возможность введения тарифов, их размер пока не определен. Ранее рассматривались ставки до 100%, но вероятно, для компаний, инвестирующих в американское производство, пошлины будут существенно ниже. Тем не менее, даже 10-процентные тарифы могут нанести серьезный удар по TSMC и ее клиентам, включая Apple и NVIDIA, поскольку значительная часть производства и ключевые технологии остаются на Тайване.
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