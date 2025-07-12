Эксперт Грэй раскрыл проблемы США после принятия «большого прекрасного закона»

«Хотя обычные граждане, особенно низкодоходные группы, получат скромные льготы, это незначительно на фоне их проблем. По оценкам, домохозяйства верхних 0.1% по доходу получат до $296,160 в год, а верхние 1% — $78,650 от снижения налогов», — приводит расчеты эксперт.