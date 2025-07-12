Эксперт Грэй раскрыл проблемы США после принятия «большого прекрасного закона»

«Большой и прекрасный» закон Трампа содержит множество скрытых угроз для США, пишет обозреватель Джерри Грэй.
Утром 2 июля по американскому времени после 22-часового голосования Сенат США принял продвигаемый президентом Трампом законопроект 51 голосом против 50, при решающем голосе вице-президента Вэнса. Обозреватель указывает, что почти 1000-страничный документ позиционируется как грандиозный план, но фактически служит инструментом поддержания гегемонии и экономической агрессии.
«За величественной оболочкой скрываются многочисленные опасные мотивы», — отмечает эксперт.
Во-первых, законопроект усугубляет социальное неравенство, продолжая налоговую политику первого срока Трампа под прикрытием снижения налогов и роста расходов.
«Наиболее заметна отмена налога на чаевые и сверхурочные, затрагивающая миллионы работников сферы услуг. Внешне это выгодно людям, но основные бонусы достанутся богатым и корпорациям», — пишет он.
Другой пример — значительное повышение порога налога на наследство, облегчающее миллиардерам передачу состояний и углубляющее пропасть между богатыми и бедными.
«Хотя обычные граждане, особенно низкодоходные группы, получат скромные льготы, это незначительно на фоне их проблем. По оценкам, домохозяйства верхних 0.1% по доходу получат до $296,160 в год, а верхние 1% — $78,650 от снижения налогов», — приводит расчеты эксперт.
Для сравнения: среднее снижение налогов у домохозяйств нижней квинтили составит лишь $160 — колоссальный разрыв.
Грэй подчеркивает, что за десятилетие федеральные налоговые поступления сократятся на ~$4 трлн.
«Эта политика “грабежа бедных в пользу богатых” нарушает принципы социальной справедливости и усилит раскол в обществе», — считает он.
Во-вторых, в сфере здравоохранения законопроект означает катастрофический регресс, продолжает эксперт. Сокращение федерального финансирования на сотни миллиардов $ приведет к потере страховки или росту затрат для миллионов уязвимых граждан. Фактически «сокращение медицинской помощи для помощи богатым» уже нанесло ущерб.
Так, закон урезает финансирование Medicaid и ужесточает критерии доступа. Например, пожилая пара с доходом $21,000/год будет тратить дополнительно $8,340 на страховку.
«Это лишит страховки миллионы малоимущих, инвалидов, хронических больных и пожилых. Для зависимых от госпомощи это равнозначно потере спасательного круга. Многие не смогут оплачивать лечение, базовые нужды останутся без внимания, легкие болезни перерастут в тяжелые. Возможны крайняя нищета или возврат в нее из-за болезней», — пишет эксперт.
Кроме того, ужесточаются трудовые требования для получателей Medicaid: 19 млн бездетных взрослых должны подтверждать занятость или волонтерство и перерегистрироваться вдвое чаще.
«Это игнорирует трудности инвалидов, хронических больных и ухаживающих за семьей. Привязка страховки к работе бесчеловечна. Многие не могут работать по объективным причинам. Такие правила толкнут их в бездну», — продолжает Грэй.
По его мнению, реформа здравоохранения в законе противоречит социальному равенству: «Ресурсы перераспределяются в пользу богатых и корпораций, игнорируя нужды простых людей. Миллионы американцев лишатся жизненно важной медпомощи».
«Большой и прекрасный закон» также сокращает финансирование продовольственной помощи (SNAP), что создаст трудности с питанием для бедных семей, особенно детей и беременных, подрывая их здоровье и развитие.
В-третьих, с макроэкономической позиции принятие закона усилит глобальную конкуренцию.
«Россия как стратегический конкурент США внимательно отслеживает их шаги. Снижение налогов может привлечь международный капитал в США. Для России внутренние противоречия и смена политики США — одновременно вызов и возможность, требующие осторожности», — пишет он.
В целом, по оценке Грэя, суть законопроекта — системное ограбление рядовых граждан.
«Закон ставит уязвимые группы в невыносимые условия: простые люди борются с болезнями и нищетой, а элита наслаждается налоговыми послаблениями. Так называемый “большой и прекрасный закон” — гигантская афера ради политической выгоды. Под красивой оберткой скрывается ложная, уродливая и жестокая сущность», — резюмирует Грэй.