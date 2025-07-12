Центр «ВОИН» покажет военный городок и дрон-куб на ВЭФ-2025

В Хабаровском крае готовятся к участию в X Восточном экономическом форуме. Центр «ВОИН» представит сразу две площадки — на кампусе ДВФУ и на выставке «Улица Дальнего Востока». Впервые уличная экспозиция организации займёт более 500 квадратных метров, сообщили в правительстве ДФО.
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» был создан по поручению Президента России Владимира Путина в 2022 году. Сегодня он работает в 21 регионе страны, включая Хабаровский край. Через обучение уже прошли свыше 95 тысяч курсантов.
Во Владивостоке Центр развернёт интерактивный городок. Посетители смогут научиться реанимации и эвакуации раненых, управлению дронами и наземными беспилотниками, попробовать лазертаг и собрать автомат Калашникова.
В отдельной зоне покажут образцы беспилотной техники — от «ХабИнноТех» и других участников ТОР «Патриотическая». На площадке также пройдут мастер-классы по рукопашному бою, каратэ, самбо и кендо при участии Российского союза боевых искусств.
На стенде в кампусе ДВФУ гости смогут пройти мини-тренировки, познакомиться с работой филиалов центра и поучаствовать в квестах. Победителям вручат призы от организаторов, — сообщает Центр «ВОИН» при поддержке Фонда Росконгресс.