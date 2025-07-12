Центр «ВОИН» покажет военный городок и дрон-куб на ВЭФ-2025

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» был создан по поручению Президента России Владимира Путина в 2022 году. Сегодня он работает в 21 регионе страны, включая Хабаровский край. Через обучение уже прошли свыше 95 тысяч курсантов.