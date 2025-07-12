Жители Челябинской области просрочили выплаты по кредитам на 29 млрд рублей

К таким выводам на основе открытых данных Банка России пришли в коллекторском агентстве «Долговой Консультант».
Рост на 1 июня по сравнению с началом года составил 18,5% — с 24,4 млрд до 28,9 млрд рублей.
В целом по стране рост неплатежей в розничном кредитовании (за вычетом жилищных кредитов) в январе-мае 2025 года в России составил 17,4%, их совокупный объем вырос на 204 млрд и превысил 1,37 трлн рублей.
Доля просроченной задолженности в портфеле выросла с 7,45% на 1 января до 8,99% на 1 июня 2025 года.
«Прирост неплатежей ускорился до 40 млрд рублей в месяц в среднем, генератором плохих долгов оказались необеспеченные потребительские кредиты. Если негативную динамику не удастся приостановить, то к концу 2025 года мы можем оказаться в ситуации, когда доля просроченной задолженности уверенно закрепится выше 10%, то есть каждый десятый кредитный рубль окажется проблемным», — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.
По оценке эксперта, в статистике Банка России из-за особенностей отчетности отражены неплатежи, сформированные до 1 марта 2025 года. За прошедшие с этого момента четыре месяца ситуация могла несколько ухудшиться. Массовый характер неплатежей приходится на кредиты, оформленные на стыке лета-осени 2024 года. Тогда на фоне разговоров об ужесточении требований к заемщикам их мотивировали брать кредиты.
Наибольший накопленный объем неплатежей у жителей Москвы (123 млрд), Московской области (108 млрд рублей), Краснодарского края (67 млрд), Санкт-Петербурга (49 млрд), Тюменской области (49 млрд).