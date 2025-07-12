Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Челябинской области просрочили выплаты по кредитам на 29 млрд рублей

Жители Челябинской области просрочили выплаты по кредитам на 29 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

К таким выводам на основе открытых данных Банка России пришли в коллекторском агентстве «Долговой Консультант».

Рост на 1 июня по сравнению с началом года составил 18,5% — с 24,4 млрд до 28,9 млрд рублей.

В целом по стране рост неплатежей в розничном кредитовании (за вычетом жилищных кредитов) в январе-мае 2025 года в России составил 17,4%, их совокупный объем вырос на 204 млрд и превысил 1,37 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности в портфеле выросла с 7,45% на 1 января до 8,99% на 1 июня 2025 года.

«Прирост неплатежей ускорился до 40 млрд рублей в месяц в среднем, генератором плохих долгов оказались необеспеченные потребительские кредиты. Если негативную динамику не удастся приостановить, то к концу 2025 года мы можем оказаться в ситуации, когда доля просроченной задолженности уверенно закрепится выше 10%, то есть каждый десятый кредитный рубль окажется проблемным», — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

По оценке эксперта, в статистике Банка России из-за особенностей отчетности отражены неплатежи, сформированные до 1 марта 2025 года. За прошедшие с этого момента четыре месяца ситуация могла несколько ухудшиться. Массовый характер неплатежей приходится на кредиты, оформленные на стыке лета-осени 2024 года. Тогда на фоне разговоров об ужесточении требований к заемщикам их мотивировали брать кредиты.

Наибольший накопленный объем неплатежей у жителей Москвы (123 млрд), Московской области (108 млрд рублей), Краснодарского края (67 млрд), Санкт-Петербурга (49 млрд), Тюменской области (49 млрд).