Жители Челябинской области просрочили выплаты по кредитам на 29 млрд рублей

По оценке эксперта, в статистике Банка России из-за особенностей отчетности отражены неплатежи, сформированные до 1 марта 2025 года. За прошедшие с этого момента четыре месяца ситуация могла несколько ухудшиться. Массовый характер неплатежей приходится на кредиты, оформленные на стыке лета-осени 2024 года. Тогда на фоне разговоров об ужесточении требований к заемщикам их мотивировали брать кредиты.