В ГД рассказали о законном способе увеличения пенсии в два раза

Более чем в два раза россияне могут увеличить размер своей пенсии. Депутат ГД Светлана Бессараб объяснила aif.ru, что на размер выплаты может существенно повлиять отсрочка выхода на пенсию.
«Если выйти на пенсию на пять лет позже, то увеличение составит примерно 40%, потому что там коэффициент применяется как к индивидуальным пенсионным коэффициентам, так и непосредственно к фиксированной выплате страховой пенсии», — объяснила парламентарий.
Более чем в два раза пенсия увеличится при отсрочке на 10 лет.
«В этом случае также увеличивается и фиксированная выплата, и индивидуальные пенсионные коэффициенты», — уточнила депутат.
Бессараб обратила внимание на то, что даже при отсрочке выхода на пенсию на год ее сумма увеличится.
«Точную сумму увеличения индивидуально назовут в контактном центре социального фонда», — добавила она.
Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести дифференцированный подход к пенсионному обеспечению граждан в возрасте 70 лет и старше.