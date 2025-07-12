Льготы для резидентов ТОР на Дальнем Востоке продлят до 2030 года

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено продлить льготные тарифы страховых взносов для новых резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) до 2030 года. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Чекунков на заседании президиума Совета законодателей в Госдуме, сообщает ИА PrimaMedia.
По действующим правилам, с 2026 года новые резиденты ТОР не смогут воспользоваться льготными тарифами страховых взносов. Чтобы этого не произошло, Минвостокразвития разработало проект федерального закона о продлении данной льготы на пять лет — до 31 декабря 2030 года. В законопроекте также содержатся требования к резидентам.
«В течение данного срока статус резидента ТОР в ДФО или Арктике и статус резидента свободного порта Владивосток дает право на пониженные страховые взносы при условии заработной платы выше среднеотраслевой и только для жителей Дальнего Востока и Арктики», — приводит слова Чекункова ТАСС (18+).
Как подчеркнул министр, приоритет отдается местным кадрам. Законопроект на данный момент проходит межведомственное согласование. По словам Чекункова, ведомство рассчитывает на поддержку инициативы.
Сегодня резиденты ТОР и СПВ имеют право на применение льготного тарифа страховых взносов в размере 7,6% вместо стандартного тарифа 30%. Из них 6,0% идет на обязательное пенсионное страхование, 1,5% — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства, 0,1% — на обязательное медицинское страхование.
Льготный тариф применяется исключительно к выплатам работникам, занятым на новых рабочих местах. Под новым рабочим местом понимается место, впервые создаваемое резидентом ТОР или СПВ при исполнении соглашения об осуществлении деятельности.
Для резидентов ТОР и СПВ, получивших статус с 1 января 2023 года, уже действует заявительный порядок применения пониженных тарифов страховых взносов. Предельный срок, на который можно отложить применение льготы, составляет три года, что стимулирует инвесторов не затягивать с инвестиционной стадией.