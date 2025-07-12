Льготы для резидентов ТОР на Дальнем Востоке продлят до 2030 года

По действующим правилам, с 2026 года новые резиденты ТОР не смогут воспользоваться льготными тарифами страховых взносов. Чтобы этого не произошло, Минвостокразвития разработало проект федерального закона о продлении данной льготы на пять лет — до 31 декабря 2030 года. В законопроекте также содержатся требования к резидентам.