Россиянам рассказали о подводных камнях образовательных кредитов

«В течение срока, исчисляемого как период обучения + 9 месяцев после окончания учебного заведения, заёмщик уплачивает только проценты за обслуживание образовательного кредита (причём в первый год только 40% от начисленных процентов, а во второй год — 60% от начисленных процентов), а тело долга погашается после данного периода в течение последующих 15 лет», — уточнил он.