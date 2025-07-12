Россиянам рассказали о подводных камнях образовательных кредитов

Образовательный кредит могут оформить граждане РФ для как для оплаты получения высшего образования, так и среднего профессионального. Нюансы погашения такого кредита объяснил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Ставка по образовательному кредиту составляет 3%. Разница между рыночной ставкой и данным размером компенсируется банку государством», — рассказал он.
Эксперт объяснил, что для гражданина, взявшего образовательный кредит льготная ставка действует не только в период обучения, но и на протяжении 15 лет и девяти месяцев после его окончания.
«В течение срока, исчисляемого как период обучения + 9 месяцев после окончания учебного заведения, заёмщик уплачивает только проценты за обслуживание образовательного кредита (причём в первый год только 40% от начисленных процентов, а во второй год — 60% от начисленных процентов), а тело долга погашается после данного периода в течение последующих 15 лет», — уточнил он.
Балынин отметил, что девять месяцев после окончания обучения даются выпускнику на то, чтобы найти место для трудоустройства и соответственно иметь постоянный источник дохода.
«Образовательный кредит можно брать как для оплаты всего периода обучения, так и отдельного семестра/учебного года. Соответственно, образовательный кредит при наличии необходимости можно уже взять и в процессе обучения в вузе. В случае перехода обучающегося на бюджетное место, он будет обязан вернуть только использованную часть суммы образовательного кредита и соответствующие проценты», — добавил эксперт.
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