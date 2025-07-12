В Иркутске обсуждают строительство нового аэропорта

Сегодня в Иркутске проходит важное совещание по развитию региона. Советник Президента Игорь Левитин провел заседание по вопросам, связанным с Байкалом и транспортной инфраструктурой. Но главная тема — новый аэропорт «Иркутск-Новый», который планируют построить на площадке «Ключевая» в Ангарском и Шелеховском районах. Подробности сообщает в официальном канале глава Иркутской области Игорь Кобзев.
«Строительство аэропорта “Иркутск-Новый” будет вестись на площадке “Ключевая” в Ангарском и частично Шелеховском районах Иркутской области, — сказал Игорь Кобзев. — Согласие на использование площадки “Ключевая” дало Минобороны Российской Федерации, есть поддержка Правительства России. Игорь Левитин поручил проработать вопрос формирования земельного участка под строительство нового аэропортового комплекса Иркутска. Это необходимый этап для предстоящего проектирования и строительства».
Пока решается вопрос с новым аэропортом, в начале июля ввели в эксплуатацию временный терминал для внутренних авиалиний. Новое одноэтажное здание площадью 2600 квадратных метров оснащено современными зонами обслуживания пассажиров, включая просторную зону выдачи багажа с двумя транспортерными лентами и комфортабельный зал ожидания на 350 мест. Особое внимание уделено удобству пассажиров с ограниченными возможностями — для них предусмотрено 16 специальных парковочных мест из общего числа в 140 машиномест.
Игорь Левитин отметил работу аэропорта Иркутска, но подчеркнул: главное сейчас — не останавливаться и двигаться к созданию нового аэропорта. Это поручение президента, и правительство РФ намерено его выполнить.
Но первым вопросом, который обсуждался, было развитие причальной инфраструктуры на Байкале. Она активно развивается, ключевые точки: порт Байкал, причалы в Рогатке и Листвянке. Эти объекты играют большую роль для туризма и судоходства на озере. Регион подготовил проект по их модернизации, и сейчас идёт работа над привлечением финансирования через казначейские кредиты.