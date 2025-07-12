В Иркутске обсуждают строительство нового аэропорта

Но первым вопросом, который обсуждался, было развитие причальной инфраструктуры на Байкале. Она активно развивается, ключевые точки: порт Байкал, причалы в Рогатке и Листвянке. Эти объекты играют большую роль для туризма и судоходства на озере. Регион подготовил проект по их модернизации, и сейчас идёт работа над привлечением финансирования через казначейские кредиты.