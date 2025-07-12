В Омске подорожало автомобильное топливо популярных марок

Омскстат представил данные об изменении средних потребительских цен на моторное топливо в Омской области в июне 2025 года.
По данным специалистов, наибольшее подорожание коснулось бензина одной из популярных, по мнению автора, марок — АИ-92. За месяц литр этого бензина стал на 11 копеек дороже и стал стоить в среднем 54,54 рубля. А вот литр АИ-95 прибавил в цене только одну копейку — до 59,16 рубля за литр.
Топливо марок АИ-98 и АИ-100 не изменилось в цене и продавалось в среднем по 76,6 рубля за литр. Также прежней, по данным статистиков, осталась стоимость дизельного топлива — 70,9 рубля за литр.
Кроме того, статистики сообщают о незначительном снижении средней цены на газовое моторное топливо — до 20,19 рубля за литр, что на 3 копейки меньше, чем в мае 2025 года.