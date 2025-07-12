В Омске подорожало автомобильное топливо популярных марок

По данным специалистов, наибольшее подорожание коснулось бензина одной из популярных, по мнению автора, марок — АИ-92. За месяц литр этого бензина стал на 11 копеек дороже и стал стоить в среднем 54,54 рубля. А вот литр АИ-95 прибавил в цене только одну копейку — до 59,16 рубля за литр.