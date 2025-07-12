В Казахстан продолжают завозить импортные яйца, игнорируя запрет — Союз птицеводов

В министерстве торговли и интеграции РК под председательством председателя Комитета торговли Айдара Абилдабекова состоялось совещание по вопросам незаконного ввоза куриных яиц и их реализации на внутреннем рынке, а также выработки механизмов контроля за транзитом социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых установлены временные ограничительные меры на ввоз. В совещании приняли участие представители министерства сельского хозяйства РК, Комитета государственных доходов министерства финансов РК, Агентства по финансовому мониторингу РК, Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК, Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК, Пограничной службы КНБ РК и Союза птицеводов Казахстана.