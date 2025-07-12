В Казахстан продолжают завозить импортные яйца, игнорируя запрет — Союз птицеводов

Союз птицеводов сообщает о случаях незаконных поставок импортных яиц, свободно реализуемых в торговых точках без должного государственного контроля. В Комитете торговли заявили об усилении контроля за ввозом яиц, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве торговли и интеграции РК под председательством председателя Комитета торговли Айдара Абилдабекова состоялось совещание по вопросам незаконного ввоза куриных яиц и их реализации на внутреннем рынке, а также выработки механизмов контроля за транзитом социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых установлены временные ограничительные меры на ввоз. В совещании приняли участие представители министерства сельского хозяйства РК, Комитета государственных доходов министерства финансов РК, Агентства по финансовому мониторингу РК, Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК, Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК, Пограничной службы КНБ РК и Союза птицеводов Казахстана.
«Поводом для совещания стали обращения от Союза птицеводов, в которых сообщается о случаях незаконного ввоза импортных яиц, свободно реализуемых в торговых точках без должного государственного контроля. По результатам мониторинга, проведенного в июне 2025 года, в ряде регионов выявлены факты продажи продукции без маркировки либо с признаками контрабандного происхождения, что создает риски для легальных участников рынка и безопасности потребителей», — говорится в информации.
Председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков отметил важность усиления межведомственного взаимодействия, координации действий уполномоченных органов, а также внедрения эффективных механизмов мониторинга и оперативного реагирования на нарушения.
«По итогам совещания достигнуто взаимопонимание о важности продолжения совместной работы и выработки эффективных механизмов взаимодействия уполномоченных органов по совершенствованию контроля за оборотом социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых действуют временные ограничительные меры», — сообщает Комитет торговли.
Отметим, приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 апреля 2025 года № 101 введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Республики Казахстан с целью стабилизации цен и недопущения демпинга на внутреннем рынке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане заключили меморандум о стабилизации цен на яйца. Союз птицеводов и ассоциация приняли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах.