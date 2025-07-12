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Башкирия вошла в число регионов-лидеров по промышленному туризму

Итоги рейтинга Агентства стратегических инициатив были озвучены на «Иннопроме».

Источник: Башинформ

Башкортостан вошёл в числе регионов-лидеров по развитию промышленного туризма, сообщили в администрации Главы РБ. Если в 2022 году туры по производственным объектам посетили 8 тысяч человек, в 2024-м турпоток составил свыше 23 тысяч гостей. Их привлекает возможность познакомиться с уникальными технологиями и производственной культурой крупных башкирских предприятий.

Результаты рейтинга, в котором участвовали все 86 регионов, были представлены на полях промышленного форума «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Эксперты учитывали 300 показателей по четырём ключевым направлениям: демонстрация промышленного потенциала, профориентация, организация туров и деловая активность.

По итогам ПМЭФ-2025 в июне стало известно, что Башкирия удержала свою позицию в важном рейтинге АСИ по инвестиционной привлекательности в 2024 году, разделив с Подмосковьем 3 место.