Башкирия вошла в число регионов-лидеров по промышленному туризму

Башкортостан вошёл в числе регионов-лидеров по развитию промышленного туризма, сообщили в администрации Главы РБ. Если в 2022 году туры по производственным объектам посетили 8 тысяч человек, в 2024-м турпоток составил свыше 23 тысяч гостей. Их привлекает возможность познакомиться с уникальными технологиями и производственной культурой крупных башкирских предприятий.
Результаты рейтинга, в котором участвовали все 86 регионов, были представлены на полях промышленного форума «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.
Эксперты учитывали 300 показателей по четырём ключевым направлениям: демонстрация промышленного потенциала, профориентация, организация туров и деловая активность.
По итогам ПМЭФ-2025 в июне стало известно, что Башкирия удержала свою позицию в важном рейтинге АСИ по инвестиционной привлекательности в 2024 году, разделив с Подмосковьем 3 место.