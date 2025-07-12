Башкирия вошла в число регионов-лидеров по промышленному туризму

Башкортостан вошёл в числе регионов-лидеров по развитию промышленного туризма, сообщили в администрации Главы РБ. Если в 2022 году туры по производственным объектам посетили 8 тысяч человек, в 2024-м турпоток составил свыше 23 тысяч гостей. Их привлекает возможность познакомиться с уникальными технологиями и производственной культурой крупных башкирских предприятий.