Кишинев стал городом для богатых: Даже обеспеченные не могут позволить себе купить жилье по бешеным ценам — число сделок с недвижимостью упало на 65%

Эксперт: Рынок недвижимости Кишинёва переживает глубокий спад.
За последние два года квартиры в столице подорожали более чем на 60%, при этом активность покупателей резко сократилась. По информации эксперта в области недвижимости Виктора Черноморченко, во втором квартале 2025 года было заключено 1176 сделок по продаже квартир — на 65% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Согласно данным Агентства государственных услуг, за первое полугодие 2025 года общее количество проданных квартир составило 4060 — это на 45% меньше, чем в первой половине прошлого года, пишет tvn.md.
Главные причины падения активности — рост цен, усложнение правил подтверждения происхождения средств и обязательный переход на безналичную оплату. Как отмечает Черноморченко, «многие покупатели просто не могут позволить себе жильё в нынешних условиях. Цены превысили не только психологический порог, но и реальные доходы населения».
Эксперт подчеркивает: рынок находится в процессе коррекции. Активными остались лишь наиболее мотивированные покупатели. В остальном наблюдается общая стагнация.