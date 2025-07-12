Кишинев стал городом для богатых: Даже обеспеченные не могут позволить себе купить жилье по бешеным ценам — число сделок с недвижимостью упало на 65%

За последние два года квартиры в столице подорожали более чем на 60%, при этом активность покупателей резко сократилась. По информации эксперта в области недвижимости Виктора Черноморченко, во втором квартале 2025 года было заключено 1176 сделок по продаже квартир — на 65% меньше, чем за тот же период 2024 года.